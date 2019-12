Miele G 4282 SC Vi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G4282 SCVi is een volledig geintegreerde vaatwasser. Het bedieningspaneel is dus niet zichtbaar zodra hij is ingebouwd. Het is een machine met verschillende extra's. Opvallend is dat bij het automatisch programma kunt selecteren voor een vaat die niet heel erg vies is, maar wel moeilijk te reinigen. In zo'n geval kan je immers ook het intensief programma gebruiken.