Miele G 4300 SC

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Miele G4300 SC heeft plaats voor 14 couverts. Zoals we doorgaans bij Miele zien is de machine niet echt zuinig. Ook deze Miele is voorzien van een besteklade. Er is ook een speciale onderbouw versie van verkrijgbaar de 4300 SCU, verkrijgbaar in wit en inox.