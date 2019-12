Miele G 4380 SC Vi Active ECO

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G4380 SCVi is een eenvoudigere volledig integreerbare vaatwasser die geschikt is voor 14 couverts. Hij beschikt over een besteklade en een eco, automatisch, kort, intensief en behoedzaam programma. Hij is identiek aan G 4381 SCVi, G 4382SCVi en G 4383SCVi