Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 4385 SCVi XXL is volledig geintegreerd. Het is een model met een grotere kuip waardoor hij onder een hoger aanrechtblad kan, maar met normale plinthoogte. Hij is geschikt voor 14 couverts en heeft 5 programma's; auto, eco, normaal, intensief en glas.