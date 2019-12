Miele G 4480 SCVI

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 4480SC Vi is een volledig geintegreerde vaatwasser geschikt voor 14 couverts. Hij is voorzien van uitgestelde start die instelbaar is tussen 0,5 en 24 uur. Naast de standaard programma's beschikt de machine ook over een speciaal programma voor glas en een programma voor licht bevuilde vaat. Het ecoprogramma van deze machine is weleenswaar zuiniger maar levert daarvoor wel in op de schoonwassen.