Miele G 5072 SC Vi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De G5072 SC Vi van Miele is geschikt voor 14 couverts en is volledig geintegreerd. Hij heeft energielabel A++. Bestek kun je kwijt in een besteklade. De hoogte van het bovenrek kan versteld worden en er zijn inklapbare houders. De vaatwasser heeft startuitstel en laat zien hoe lang het programma nog duurt.