Miele G 5191 SCVI Ecoline

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 5191 behoort tot de energiezuinigelijn van Miele. Hij biedt ruimte aan 14 couverts, dat is meer dan de standaard 12. Het ecoprogramma van deze machine is inderdaad vrij zuinig, maar niet meer dan de meeste anderen. Het verbruik van het normale programma is ook voor Miele's doen vrij aardig maar niet beter dan de meeste anderen.