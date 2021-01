Miele G 5260 SCVi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De G 5260 Vi van Miele is volledig integreerbaar, biedt plaats aan 14 couverts en heeft energielabel A+++. Bestek kun je kwijt in een besteklade, die flexibel instelbaar is voor verschillende maten servies. De vaatwassers is tot 24 uur van te voren te programmeren en geeft de resttijd van het programma aan.