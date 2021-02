Miele G 5265 Vi XXL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De G 5265 Vi XXL van Miele biedt plaats aan 13 couverts, is volledig geintegreerd en door zijn hoogte van 85 cm geschikt voor onder een hoog keukenblad. Deze vaatwasser heeft energielabel A+++. De machine kan tot 24 uur van te voren worden ingesteld. Het bovenrek is in hoogte verstelbaar en opklapbaar in twee delen. Bestek kunt u kwijt in de bestekkorf die op meerdere manieren te plaatsen is. Alle drie de sproeiarmen zijn te verwijderen om schoon te maken.