Miele G 5280SCVi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze volledige geintegreerde Miele is verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen. De G5280SCVi is voorzien van de klassieke besteklade, de G5280Vi heeft een mandje voor het bestek. De testresultaten van deze machines verschilt maar is voor beide prima. Opvallend is dat de machines te programeren zijn.