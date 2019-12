Miele G 5370 SCVI

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 5370 SC Vi is een van de duurdere modellen die we uitvoerig hebben getest. De vraag is in zo'n geval altijd of dat prijskaartje wordt ondersteund door zijn prestaties. Daarop kunnen we geen eensluidend antwoord geven. We testen namelijk erg veel aspecten. Vrijwel elke machine komt dus wel een keer goed of juist slecht uit een of meer testaspecten. Er zijn in onze productvergelijker in elk geval genoeg vaatwassers te vinden die overall beter scoren. Wel is dit een veelzijdige machine, met onder andere een turbofunctie. Deze verkort de programmaduur. Het energieverbruik neemt echter wel toe. De machine biedt verder ruimte aan 14 couverts. Omdat er onderin alleen een besteklade is, is hier veel ruimte voor grote items zoals pannen en schalen. Dat de overall score toch relatief laag is, komt onder andere doordat deze vaatwasser onder het gemiddelde scoort qua drogen. Daarnaast zijn er nog enkele andere testaspecten waarin dit model het minder goed doet dan veel van zijn concurrenten.