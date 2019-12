Miele G 5400SC

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Miele G5400SC biedt ruimte aan 14 couverts. De start van het programma is in te stellen tussen de 0,5 en 24 uur. Hij is voorzien van een deurslot zodat kinderen hem niet zomaar aan kunnen zetten. Je kunt op de machine zien hoelang het programma nog duurt.