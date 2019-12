Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 5500 SC is een vrijstaande machine, en zoals we gewend zijn van Miele aardig aan de prijs. Op het gebied van gebruiksgemak pakt Miele op verschillende aspecten wel de hoogste score, maar op het gebied van constructie en afwerking waren er toch nog wel wat verbeterpunten aan te wijzen. Met ruimte voor 14 couverts is deze Miele geschikt voor de wat grotere huishoudens. Doorgaans waren modellen van Miele niet het zuinigst maar deze machine doet het in dat opzicht beter dan zijn voorgangers. Er zijn echter nog steeds zuinigere machines verkrijgbaar, ben je daarnaar op zoek kijk dan in onze productvergelijker. Opvallend aan deze machine is dat hij voorzien is van een kinderbeveiliging op de deur. Er is geen optie voor halve belading en geen speciale knop of instelling voor wanneer je tabletten gebruikt.