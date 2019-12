Miele G 5780 SCVI

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 5780 SC Vi heeft enkele eigenschappen waarmee hij zich onderscheidt van de grote massa. Om te beginnen is dat zijn prijs. Die is namelijk nogal fors. Mogelijk verdient u dat geld in een later stadium terug. Miele claimt namelijk energie te besparen door de deur na afloop van het wasprogramma automatisch te openen. Of dat zo is kunt u zien in onze productvergelijker. Hierin kijken we ook naar de prijs per wasbeurt. De wasprestaties van dit model zijn vrij doorsnee. Daar staan echter zeer goede droogresultaten tegenover. Hiervoor is de automatische deuropening verantwoordelijk. Sterk scoort deze machine op het gebied van gebruiksgemak. In onze uitgebreide testresultaten vind je slechts weinig machines die zijn score op dit gebied weten te evenaren of te benaderen. Ook is het een van de stillere machines die we hebben getest. Er zijn echter nog stillere vaatwassers te vinden in onze testresultaten.