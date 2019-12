Miele G 6160 SCVi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze volledig geintegreerde Miele is geschikt voor 14 couverts. Hij is gemakkelijk in te ruimen. Hij heeft een 3D-besteklade; een besteklade die in afmetingen kan worden aangepast. Met eco, automatisch, normaal, intensief, speciaal en snel programma. En een optie voor een niet zo vieze vaat.