Miele G 6360 SC Vi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G6360 SCVi is een volledig geintegreerde vaatwasser voor 14 couverts. Het is een model met A+++ label. Hij biedt verschillende programma's waaronder een extra stil programma. De machine opent automatisch de deur als het (eco) programma is afgelopen voor een beter droogresultaat. De machine is voorzien van Flexitime ecostart waarbij je eenvoudig de machine kunt laten draaien op het meest zuinige moment van de dag.