Miele G 7100 SC brws

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 7100 SC is een vrijstaande vaatwasser voor 14 couverts, met energieklasse A+++. Voor bestek heeft de vaatwasser een besteklade. Het bovenrek is in hoogte verstelbaar, waardoor je gemakkelijker grote vaat kwijt kunt. De sproeiarmen zijn los te maken. Zo kun je ze makkelijk schoonmaken. De machine geeft aan hoe lang het programma nog duurt. en heeft oa QuickPowerWash programma waarmee de vaat binnen een uur schoon en droog is. De G 7100 SC heeft verder een intensief programma en een 3D besteklade die is aan te passen aan de grootte van het bestek.