Miele G 7590 SC VI K2O

De Miele G 7590 SC VI K20 is een volledig integreerbare vaatwasser voor 14 couvers met energielabel A+++. Hij is voorzien van WifiConnect en een automatisch doseersysteem. Hij is technisch gelijk aan de G 7960 SC VI K2O. Het enige verschil is dat de G 7960 een touch swipe bediening heeft waarmee je op het scherm door programma's kunt bladeren.