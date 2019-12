Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pelgrim GVW552 verbruikt relatief veel water en elektriciteit. Dat blijkt uit een van de vele tests waaraan wij hem hebben onderworpen. Deze inbouw vaatwasser valt in de wat duurder dan gemiddelde prijsklasse. Zijn prestaties rechtvaardigen dat niet altijd. Die zijn in diverse tests namelijk gemiddeld, met een enkele uitschieter naar boven of beneden. Positief zijn we over het zeer goede zelfreinigend vermogen van deze machine. Qua bediening laat hij echter enkele steekjes vallen. Zo kan de aan/uit-schakelaar blijven hangen. Ook kost het de nodige kracht om de deur te openen. Verder heeft dit model een mogelijkheid voor uitgestelde start van het wasprogramma. Veel flexibiliteit biedt deze echter niet. Er is één optie (3 uur), en daarmee houdt het op. Zoek je een vaatwasser met flexibelere opties, dan zijn die via onze productvergelijker zeker te vinden.