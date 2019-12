Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung W-BG570B is de eerste vaatwasser van Samsung die we testen. Hij heeft veel extra voorzieningen, maar helaas blijkt deze machine niet tot de betere categorie te horen. Zowel het auto en ecoprogramma hebben moeite met het schoonwassen van de vaat waarmee hij in de test is beladen. Met name de potten en pannen blijken een stapje te ver voor deze machine en ook drogen blijft achter bij andere machines. Hij is technisch gelijk aan de Samsung DW-BG572B. Enige verschil is de kleur van de handgreep van de korven verschilt.