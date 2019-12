Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SE25E851EU is een vrijstaande vaatwasser met een gemiddeld prijskaartje, maar bovengemiddelde prestaties. Wassen doet hij beter dan drogen. Op dat laatste punt blijft hij in onze tests iets achter op veel andere modellen uit dezelfde prijsklasse. Ook is het niet een van de snelste vaatwassers, en is hij bovendien nogal lawaaiig. Daar staan echter diverse positieve punten tegenover. Zo scoort hij in onze uitgebreide tests zeer goed als het gaat om het in- en uitruimen van serviesgoed. Als we dit vergelijken met andere modellen met een gemiddelde prijs, dan zijn er weinig beter scorende machines. In de hogere prijsklasse zijn die er wel. Lang niet al die machines presteren dan weer even goed wat betreft hun hoofdprogramma. Je zult dus een afweging moeten maken. Onze productvergelijker kan je daarbij van dienst zijn.