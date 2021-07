Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SN23HW60AE uit de iQ300 serie is vrijstaand en heeft energielabel D. Hij biedt plaats aan 13 couverts, is tot 24 uur van de voren in te stellen en geeft aan hoe lang het afwasprogramma nog duurt. De boven- en onderkorf hebben een aantal inklapbare houders en het bestekmandje kun je op meerdere plaatsen kwijt. De bovenkorf is verstelbaar in 3 verschillende hoogtes. Deze vaatwasser is voorzien van WiFi, met de Home Connect app kun je op afstand de machine bedienen. Er is een programmakeuzehulp en je kunt een melding krijgen wanneer de vaatwastabletten bijna op zijn. De Siemens SN23HI60AE is een technisch gelijke vaatwasser in de kleur inox.