Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SN24M200EUbiedt plaats aan 13 couverts, maar laat steekjes vallen op wasgebied. Omdat wij jaarlijks tientallen vaatwassers van allerlei merken testen, kunnen wij ze onderling goed vergelijken. Daaruit kun je ook conclusies trekken over modellen van één bepaald merk. Zo scoren de vaatwassers van Siemens meestal goed als het op wassen aankomt. Dat de Siemens SN24M200EU op dit gebied slechts redelijk scoort, is daarom opvallend. Ter verdediging kan worden aangevoerd dat dit een van de goedkopere instapmodellen van Siemens is. Er zijn via onze uitgebreide testresultaten bij andere merken echter genoeg machines te vinden die het wat dit betreft beter doen. Overall scoort deze vrijstaande vaatwasser trouwens vrij gemiddeld. Wat bedieningselementen betreft krijgt hij zelfs een zeer goede score. Dat geldt ook voor zijn zelfreinigend vermogen. Wil je dit model eens uitvoerig vergelijken met andere goedkope modellen? Dan biedt onze productvergelijker uitkomst