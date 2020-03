Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SN258B00NE is een vrijstaande vaatwasser die is geschikt voor 14 couverts, met energielabel A++. Voor bestek heeft de vaatwasser een besteklade. Het bovenrek is in hoogte verstelbaar, waardoor je gemakkelijker grote vaat kwijt kunt. De sproeiarmen zijn los te maken. Zo kun je ze makkelijk schoonmaken. De machine heeft o.a. een extraDroog programma voor kunststof serviesgoed, en een intensieve zone om hardnekkig vuil te verwijderen. De machine geeft aan hoe lang het programma nog duurt.