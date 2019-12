Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Siemens SN25D800EU is geschikt voor 12 couverts. Hij heeft speciale houder voor langere items in het bovenste rek. De halve belading optie is te selecteren voor het bovenste en het onderste rek. Dat bovenste rek is wel wat lastig in hoogte te verplaatsen.