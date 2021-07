Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SN27YI01CE uit de iQ700 serie is vrijstaand en heeft energielabel B. De vaatwasser is geschikt voor 14 couverts, geeft op het kleurendisplay de resttijd weer, en je kunt de machine tot 24 uur van te voren instellen. De bovenkorf kun je in drie standen verstellen, en zowel de boven- als onderkorf heeft diverse neerklapbare rekjes. Deze vaatwasser heeft een la voor het bestek. Met de Home Connect app kun je de vaatwasser op afstand besturen. Er is een programmakeuzehulp en je kunt een melding krijgen wanneer de vaatwastabletten bijna op zijn. Bosch heeft een technisch gelijke vaatwasser, de SM8YCI01E, die geen VarioSpeedPlus heeft maar wel spraakherkenning via Alexa.