Volledig geintegreerde Siemens SN636X03IE geschikt voor 13 couverts en met een flexibel te plaatsen bestekkorf. Hij is vrijwel gelijk aan de Siemens SN636X08IE, SN636X01IN en SN836X12IE . Het verschil zit hem in extra programma's en accessoires. De programma's eco, auto, intensief, glas en 1 uur 65°C hebben ze allemaal. En daarbij ook een optie VarioSpeed Plus om programma's te verkorten en een optie intensieve zone. Dit model heeft een 1 uur 45°C programma en een optie voor extra drogen.