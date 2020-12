Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SN63E800BE is een volledig geintegreerde vaatwasser, geschikt voor 13 couverts. Hij heeft energielabel A++. De vaatwasser is flexibel in te delen. Het bestek kun je kwijt in een bestekkorf die op verschillende plekken kan staan. De rekken hebben inklapbare houders en het bovenrek is in hoogte verstelbaar. De machine laat de resterende tijd zien en de start is tot 24 u uit te stellen. Er is o.a. een programma voor machinereiniging en de machine is op afstand te bedienen met de Home connect app.