Siemens SN63HX60AE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De SN63HX60AE uit de iQ300 serie van Siemens is volledig geintegreerd en heeft energielabel D. Deze vaatwasser biedt plaats aan 13 couverts en is tot 24 uur voor te programmeren. De bovenkorf is in drie hoogtes verstelbaar en de boven- en onderkorf beschikken over neerklapbare rekken. De bestekkorf in de onderkorf is verplaatsbaar. Met HomeConnect kun je deze vaatwasser op afstand bedienen. Beide sproeiarmen zijn uit te nemen. Met onderhoudsprogramma. De technisch gelijke SN63HX60AN heeft het display in het Nederlands.