Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SN64E005EU is een volledig geintegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts. Hij is voorzien van de meest gangbare programma's. Uitgestelde start is aanwezig maar beperkt tot 3, 6 of 9 uur. Wanneer de vaatwasser niet helemaal vol is kan je kiezen voor de optie halve belading. Voor een openkeuken is de machine niet zo geschikt, het panel vond hem erg lawaaiig.