Siemens SN64M030EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geïntegreerde Siemens SN64 M030EU is technisch gelijk aan de Bosch SMV43M10EU. De machines verschillen echter in prijs dus het loont om te kijken welke je voor de laagste prijs kunt kopen. De SN64 M030EU is een van de betere machines die je in onze testen tegenkomt. Op wasprestaties en gebruik scoort hij beter dan gemiddeld. Of hij daar ook een laag energie- en waterverbruik tegenover heeft staan kan je zien in onze productvergelijker. In elke geval is hij een van de weinige vaatwassers waarop een kinderbeveiliging is te plaatsen. Daarnaast is de machine ook voorzien van Variospeed, hiermee versnel je de programmaduur maar levert daarbij wel in op zuinigheid. Nadeel van de machine is wellicht de prijs want hij behoort tot de wat duurdere categorie en wanneer een stille vaatwasser essentieel voor je is, kan je ook beter nog even verder kijken.