Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Omdat de Siemens SN65E001EU plaats biedt aan 13 couverts, kun je er meer borden en glazen in kwijt. Meer dan het gemiddelde aantal van 12 althans dat we bij de meeste geteste vaatwassers zien. Opvallend is verder een apart rekje in het bovenste rek. Dit is bedoeld voor messen. Natuurlijk is dat niet het enige waarop we vaatwassers testen. Tijdens onze uitgebreide tests worden ze beoordeeld op talloze testaspecten. In het geval van deze inbouw vaatwasser leidt dat onder andere tot een goede score op het gebied van waterverbruik. Dat heeft mogelijk te maken met de ingebouwde beladingssensor. Deze meet de benodigde hoeveelheid water aan de hand van de bevuilingsgraad van de vaat. Ook de gebruiksaanwijzing krijgt van ons een erg hoge score. Dat is ook wel nodig, want je hebt die gebruiksaanwijzing nodig voor het instellen van het glansspoelmiddel en het zout. Zoek je liever een wat simpelere vaatwasser, dan zijn die volop te vinden via onze productvergelijker.