Siemens SN65M036EU

De Siemens SN 65M036EU is een volledig geintegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts. Er is een technisch gelijke modellen verkrijgbaar van Bosch (SMV53M90EU). De modellen zijn geschikt voor 13 couverts en zijn voorzien van enkele extra programma's zoals Variospeed en een kortprogramma. Uitgestelde start is aanwezig (1 tot 24 uur). Wanneer de vaatwasser niet helemaal vol is kan je kiezen voor de optie halve belading. De machine heeft de mogelijkheid de deur te vergrendelen (kinderslot). De machine is behoorlijk zuinig maar levert daarvoor wel wat in op het schoonwassen.