Siemens SN66M030NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op; dit model is alleen bij specifieke keukenspecalisten (online) verkrijgbaar. Deze Siemens is volledig geintegreerd en biedt plaats aan 13 couverts. Hij doet het in de test iets beter dan gemiddeld. De machine is uitgerust met de meest voorkomende programma's waaronder een kort programma en een voorspoelfunctie. Het is een van de weinige machine met een deurslot.