Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geintergreerde Siemens SX66U094EU is een van de zuinigste vaatwassers, zowel voor water en energie bij het automatische programma en het ecoprogramma. De prijs per wasbeurt is daarom nog geen 14 cent voor het autoprogramma. De machine heeft 3 verschillende automatische programma's en ook nog verschillende extra programma's zoals een hygiene programma.