Siemens SX678X36TE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De SX678X36TE iQ700 is een extra hoge integreerbare vaatwassers van Siemens die geschikt is voor 13 couverts en beschikt over een besteklade, 8 programma's en ondermeer opties Shine&Dry en VarioSpeedPlus. Hij droogt met behulpt van Zeolith.