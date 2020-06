Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SX678X36UE is onderdeel van de iQ700 serie. Hij is volledig geintegreerd en biedt plaats aan 13 couverts. De machine heeft 8 programma's en daarnaast nog 5 speciale functies zoals Home Connect, waarmee je de vaatwasser op afstand bedient. Shine&Dry belooft een perfecte droging en glans van het glaswerk. Bosch heeft een technisch gelijke machine in het assortiment: SBV88UX36E.