Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SX736X19NE is volledig geintegreerd en geschikt voor 14 couverts. Het interieur is door VarioFlex-korven en Vario-lade flexibel in te delen. De machine heeft een beladingssensor die energie en water aanpast wanneer de machine niet helemaal gevuld is. Deze Siemens vaatwasser is technisch gelijk aan de Bosch SBE46NX23E en de Neff S723Q60X3E.