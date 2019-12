Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SX836X12IE is volledig geintegreerd en heeft energielabel A++. Hij is geschikt voor 13 couverts. De machine heeft o.a. een ecoprogramma, stil programma en programma voor machine-onderhoud. Hij is technisch gelijk aan Bosch SBA46IX09N en Neff S523P60X2E.