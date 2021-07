Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens SX87Y800BE XXL uit de iQ700 StudioLine is volledig geintegreerd en is door zijn hoogte van 87 cm geschikt voor onder een hoog keukenblad. Hij heeft energielabel B en biedt plaats aan 13 couverts. Met de Home Connect-app is de machine op afstand te bedienen. Er is een programmakeuzehulp en je kunt een melding krijgen wanneer de vaatwastabletten bijna op zijn. De bovenkorf is in drie hoogtes in te stellen en de boven- en onderkorf hebben diverse inklapbare rekken. Voor het bestek is er een mandje. Je kunt de vaatwasser tot 24 uur van te voren instellen en hij projecteert de resterende tijd op de vloer.