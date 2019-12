Smeg ST2FABP2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze onderbouwmachine scharen we onder de inbouwvaatwassers. De vaatwasser heeft een eigen deur, maar het bedieningspaneel is vanaf de buitenzijde niet zichtbaar. De machine heeft geen bovenblad en plint en moet daarom worden ingebouwd. Het uiterlijk heeft een kenmerkende fifties stijl en de machine is verkrijgbaar in verschillende kleuren. De kleur van de deur komt overeen met de kleur binnenin de machine. De vaatwasser heeft programma's als voorspoelen, delicaat, eco, auto, intensief. En opties voor multitab, halve belading, energiebesparing en startuitstel.