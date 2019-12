Whirlpool ADG 130

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Wirlpool ADG 130 is een volledig geintergeerde vaatwasser die opvalt in het assortiment vanwege de uitschuifbare besteklade op het derde niveau. Hierdoor zou het standaard bestekmandje in de onderkorf niet meer nodig zijn. Groot keukengerei kan zo in de onderkorf van de afwasautomaat geplaatst worden. In deze lade passen 13 bestekken. De besteklade bestaat uit twee delen die ieder afzonderlijk verwijderd kunnen worden.