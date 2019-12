Whirlpool ADG 6240FD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool ADG 6240 FD is voorzien van een nachtprogramma, dat is extra stil. De geluidsproductie tijdens het normale programma is echter ook beter dan die van veel andere machines. Hij behoort tot de "greengenartion"van Wirlpool en heeft tijdens het ecoprogramma ook een van de laagste verbruikswaarden voor water. Dat heeft wel tot gevolg dat het ecoprogramma behoorlijk lang duurt.