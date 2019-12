Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Aan de Whirlpool ADG 7556/1 hangt een lager dan gemiddeld prijskaartje. Zijn prestaties zijn echter bovengemiddeld. Dat is altijd een combinatie waar je naar op zoek bent. Toch is het niet alleen maar goed nieuws bij dit inbouwmodel. Zo is het een van de tragere machines die we uitgebreid hebben getest. Op dit gebied scoort hij slechts matig. In zijn prijsklasse zijn verschillende alternatieven te vinden die veel sneller klaar zijn met hun programma. Zuinig is hij wel, vooral als het om stroomverbruik gaat. De prijs per wasbeurt is daarom lager dan gemiddeld. Op de lange duur kan dat aardig wat besparen. Let er trouwens wel op dat voor dit model wordt geadviseerd alleen tabletten te gebruiken. Nu is dat tegenwoordig toch al vrij standaard, maar wel iets om rekening mee te houden. Mocht dat een reden voor je zijn om toch nog even verder te kijken, dan biedt onze productvergelijker genoeg alternatieven.