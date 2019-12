Whirlpool ADG 8542 IX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool ADG 8542 FD is een volledig geintegreerde machine met een behoorlijk aantal extra programma's zoals het 6th sense autoprogramma van 40-70 graden. Het ecoprogramma van deze machine duurt maar liefst 245 minuten, da's 4 uur en het langst duurdende programma dat we tot nu toe hebben gezien. Gelukkig heeft de machine ook uitgestelde start en kan je hem dus 's nachts laten draaien als de programmaduur niet uitmaakt. Het energieverbruik van dit programma is dan ook opvallend laag en toch wordt het meeste vuil weggewassen.