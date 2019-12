Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool ADG 9510 is een volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 12 couverts. Qua was- en droogprestaties valt de machine niet tegen.. Deze machine heeft geen programma van 60 of 65 graden zoals de meeste machines maar een ecoprogramma van 50 graden en een intensief programma van 70 graden. In de meeste gevallen zal je hier dus voor de zuinige optie kiezen en dat is mooi want dat is beter voor je portemonnee en het milieu. Maar als je een snelle vaat wil doen moet je deze machine niet kiezen want het ecoprogramma duurt langer dan de gewone programma's.