De Whirlpool WIS 5010 is volledig integreerbaar en geschikt voor 13 couverts. Hij heeft energielabel F en is tot 12 uur van te voren in te stellen. Deze vaatwasser heeft een in hoogte verstelbaar bovenrek zonder inklapbare houders en een mandje voor bestek. De Whirlpool WIC 3B19 is een technisch gelijke machine. Deze geeft de resttijd aan en heeft glijscharnieren.