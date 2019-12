Streng voor vaatwassers

Nieuws|Onze test blijkt te streng voor onze vaatwassers. Ze scoren niet hoog, terwijl vaak consumenten behoorlijk tevreden zijn over hun vaatwasser. Het was tijd om dit recht te trekken. De testoordelen van de geteste vaatwassers zijn daarom aangepast.

Strenge oordelen

Vaatwassers zijn de afgelopen jaren niet hoger gaan scoren dan toen we begonnen met deze test. In 2012 testten we een vaatwasser van Bosch die een 7,3 kreeg. Dit is het hoogst behaalde cijfer met deze test. Te laag, vonden we, want van de huidige, goed verkrijgbare modellen scoort er amper eentje boven de 7.

Consumenten zijn tevreden

In de zomer van 2014 vroegen we aan consumenten hoe tevreden ze zijn over hun vaatwasser (en andere apparaten). Hieruit blijkt dat consumenten hun vaatwasser gemiddeld een 7,8 geven. De Testoordelen die wij de vaatwassers geven, liggen te ver af van de perceptie van consumenten.

Waarom scoren de vaatwassers niet zo hoog?

Het rapportcijfer dat we geven is gebaseerd op verschillende aspecten die mee worden gewogen. Vaak is een vaatwasser goed in wassen en drogen, maar scoort hij laag op energie- en waterverbruik. Vaatwassers die erg zuinig zijn, wassen en drogen vaak juist minder goed. Daardoor middelt het rapportcijfer uit en ontstaan er weinig uitschieters naar boven. Bij het maken van de beoordeling van de vaatwassers, was er hoop dat vaatwassers beter zouden worden en hoger zouden scoren. Omdat dit niet het geval was, hebben we nu onze manier van beoordelen aangepast.

Wat is er nu veranderd?

Was- en droogresultaten zijn het belangrijkste van een vaatwasser. Daarom wegen we dit zwaarder mee in het Testoordeel. Maar de beoordeling van de testresultaten is ook een beetje aangepast. Wat voorheen bijvoorbeeld een 7 kreeg op droogprestaties, krijgt nu misschien een 8. Maar andersom kan ook; wat voorheen een 4 kreeg op droogprestaties, kan nu een 3 krijgen.

Kijk in de vergelijker voor de nieuwe testoordelen en predicaten van de vaatwassers.