Veel versgeteste vaatwassers

Frisse blik

Eens in de zoveel tijd kijken we met een frisse blik naar de manier waarop vaatwassers worden getest. Zo ook deze zomer. De vaatwassers zijn onderworpen aan een opgefriste test. Maar vooral de beoordeling die we aan verschillende gemeten resultaten geven is aangepast. Alleen de nieuwgeteste vaatwassers zijn daarom onderling één op één met elkaar te vergelijken.

Prijs zegt niet alles

Een nieuwe test betekent ook een nieuwe Beste uit de test en Beste koop. De Beste uit de test behaalt uitstekende resultaten. De Beste koop blinkt vooral uit in de prijs/kwaliteit. Lager geprijsde modellen blijken niet altijd slechter te presteren. Andersom ook; de vaatwassers boven de €1000 prijken niet allemaal bovenaan de ranglijst.

Beste vaatwassers

Sommige vaatwassers vallen tegen en behalen een onvoldoende. Gelukkig zijn er ook uitblinkers voor een blinkend schone vaat. Bekijk alle testresultaten en specificaties in de vaatwasservergelijker of lees meer over de beste vaatwassers.