Google Password Checkup extensie

Ronald Kamp Expert ElektronicaGepubliceerd op:12 februari 2019
MerkGoogle
PrijsGratis
TypePassword Checkup
Google heeft de gratis browseruitbreiding Password Checkup in de Chrome Web Store gezet. Iedere keer dat je ergens inlogt, checkt de extensie of je wachtwoord voorkomt in een lijst met miljarden gehackte en gelekte inloggegevens. Zo word je gewaarschuwd als cybercriminelen je wachtwoorden kunnen misbruiken en dat je ze moet aanpassen.
We installeerden de Chrome-extensie en kwamen tot de conclusie dat hij goed werkt, maar dat een handmatige wachtwoordencheck niet helemaal overbodig wordt.
Een controle op gehackte en gelekte wachtwoorden kon je altijd zelf al doen via websites als haveibeenpwned.com.
De automatische check van de Google-extensie heeft 2 voordelen:
Google Checkup werkt goed maar kent wel 2 nadelen:
Hoe zit het met de veiligheid van de extensie zelf? Google ontvangt jouw wachtwoorden en gebruikersnamen niet. Er wordt een zogenoemde ‘hash’ van berekend, een soort versleuteling die maar één kant op werkt. De naar Google verstuurde hash wordt vergeleken met de lijst met wachtwoorden, die ook gehasht zijn. Google ziet alleen of er een match is met een al gehackt of gelekt wachtwoord. De extensie is ontwikkeld samen met de Universiteit van Stanford en lijkt goed in elkaar te zitten. Google houdt wel bij hoe vaak per website een wachtwoordcheck plaatsvindt.
Wil of kun je de extensie niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat je FireFox of Safari hebt, dan is af en toe haveibeenpwned.com checken verstandig. Er zijn ook wachtwoordmanagers, zoals LastPass, die een ingebouwde functie hebben om je wachtwoord te checken. Zowel op wachtwoordsterkte en of ze in een bekend lek voorkomen. Een wachtwoordmanager is niet alleen een manier om veiliger met wachtwoorden om te gaan – en daarmee voor iedere site een verschillend uniek wachtwoord te gebruiken - maar na enige gewenning is het vaak ook handiger.
Of je nu wel of geen Google Password Checkup en passwordmanager hebt, gebruik sterke en verschillende wachtwoorden voor elke site. Daarmee voorkom je dat wachtwoorden in handen van kwaadwillende hackers komen en dat ze er iets mee kunnen als dat toch gebeurt.